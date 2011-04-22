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ANKARA FERİBOTU BİNGAZİ LİMANI'NA ULAŞTI ANKARA (A.A)

22 Nisan 2011 00:43

-ANKARA FERİBOTU BİNGAZİ LİMANI'NA ULAŞTI ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Ankara Feribotu'nun Misrata'dan aldığı 13 ülkenin vatandaşlarıyla Bingazi Limanı'na yanaştığı ve gemiden Mısırlılar dışındaki yolcuların tahliye edilmeye başlandığı bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, talepler üzerine dün Misrata'ya varan ve 13 ülkeden 1367 yolcuyla buradan ayrılan Ankara Feribotu, akşam saatlerinde Bingazi Limanına ulaştı. Feribottan Mısırlılar dışındaki yolcular tahliye edilirken, yolcular arasında çocukların da bulunduğu belirtildi. Feribot, Bingazi'nin ardından Mısırlı yolcularla birlikte İskenderiye limanına hareket edecek.

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