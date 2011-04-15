-ANKARA FERİBOTU 1025 MISIRLIYI İSKENDERİYE'YE GETİRDİ KAHİRE (A.A) - 14.04.2011 - Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, Mısır Hükümeti'nin talebi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Libya'dan Ankara Feribotu'yla bin 25 Mısırlının İskenderiye'ye getirildiğini söyledi. Ankara Feribotu'nun, Libya'nın Misrata Limanı'ndan bin 25 yolcuyu alarak Mısır'ın İskenderiye Limanı'na getirdiğini ifade eden Botsalı, feribotla gelen yolcular arasında 17 Filistinli, 3 Bulgar, birer Iraklı, Tunuslu ve Ürdünlünün de olduğunu kaydetti. Feribotun ikinci seferini yapıp yapmayacağının ise Mısırlı yetkililerin kararına bağlı olduğu belirtildi.