Ankara-Erzincan hattında tuhaf işler

T24 - Erzincan'daki Ergenekon yapılanmasını beyanlarıyla deşifre ettiği iddia edilen gizli tanık Munzur'un kardeşi E.Z.’nin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından yetkileri alınan Savcı Osman Şanal'ın mahkemeye gönderdiği yazıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.



Kamuoyunu bir süredir meşgul eden Erzincan’daki olaylar neticesinde bir süredir “deşifre oluyor” denilen Munzur kod isimli gizli tanığın, soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin ek klasörlerinde defalarca deşifre edildiği ortaya çıktı.





Cihaner sorgulayıp bıraktı



Soruşturma savcıları tarafından hazırlanan belgelerde defalarca ismi açık açık belirtilen hatta klasörlerde nüfus kayıt örneği bile yer alan Munzur adlı gizli tanığın kardeşi E.Z.’yle ilgili de ilginç bir ayrıntı yer aldı.



Klasörlerde yer alan belgelere göre; sahte para bulundurmaktan yattığı Erzincan Kapalı İnfaz Kurumu’ndan 22 Aralık 2009’da tahliye olan E.Z., bir kafeye bomba atma hazırlığı yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılınca, 7 Ocak 2010’da Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’e ifade verdi ve bırakıldı. E.Z.’nin Cihaner’e verdiği ifadeyi gören Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal, 12 Ocak 2010’da Erzincan Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazarak, E.Z.’nin yakalanıp kendisine getirilmesini istedi.





Şanal yakalama istedi



Şanal, emniyete gönderdiği yazıda, E.Z.’nin yakalanması yönündeki isteminin gerekçesini şöyle açıkladı:



“Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nüzün Erzincan Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı üzerine ifadelerini aldığı Orhan Özışık ve Ferhat Ketçi’nin ifade içeriklerinde geçen E.Z.’nin bomba aradığı, temin edeceği bombayı müşteki Orhan Özışık’ın Kimene Cafe isimli işyerine koyup sansasyonel eylem gerçekleştireceğine ilişkin beyanları bulunduğu, E.Z’nin dosyamızın gizli tanığı olan tanık Munzur’un kardeşi olduğu, tanık Munzur’un anlatımlarına göre jandarma görevlilerince illegal işlerde kullanıldığını beyan etmesi ve ifade ayrıntılarının E.Z’nin yapmayı planladığı eylemle açık benzerlik gösterdiği anlaşılmıştır.”





Mahkemeden istedi



Erzincan polisi, bu yazı üzerine E.Z.’yi aynı gün gözaltına alarak Erzurum’a götürdü. Şanal’a ifade veren E.Z., “Cihaner’in komplo kurguladığını ve kendisini de alet etmek istediğini, kendisinin bir suça karışmadığını ve pişman olduğunu” söyledi. Bu ifade üzerine Şanal, E.Z.’yi kendisi serbest bırakmak yerine, bırakılması yönünde yazı yazarak Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk etti. Şanal yazısında, şu ifadelere yer verdi:



“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüphelinin ifadesi alınmış olup, şüphelinin ifade esnasında müdafii istemediği, ifadesinde Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı (İlhan Cihaner) hakkında da iddialar ortaya koyduğu anlaşıldığından, şüphelinin mahkeme aşamasındaki savunmalarına esas olarak ve delillerin tespitinin daha sağlıklı yapılabilmesi bakımından atılı suç ile ilgili savunmalarının alınarak bırakılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur.”



E.Z. mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

