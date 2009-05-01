'Ankara-Erivan yakınlaşması satranç maçı'

Economist ,Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde son dönemde yaşanan yakınlaşmayı bir satranç oyununa benzetti.



Oyunda Amerika, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya ve Türkiye yer aldığını söyleyen dergi, satrancın tersine, bu oyunda bütün oyuncuların kazanabileceğini söylüyor ve "Eğer Türkiye ve Ermenistan arasında barış gibi ortak bir amaçta birleşebilirlerse, bu dondurulmuş haldeki Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yardımcı olabilir." diyor.



Dergi, olası bir anlaşmanın Türkiye'ye faydalarını da şöyle sıralıyor:



"Ermenistan'la dostluk, Türkiye'ye Dağlık Karabağ konusunda bir anlaşma için bastırma gücü verebilir. Ayrıca Güney Kafkasya'da daha büyük bir rol oynamasını sağlar. Bu da, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki dostlarına, Ankara'nın üyeliğini savunmak için yeni bir neden verir."



'Engellerden biri Azerbaycan'



Ancak Economist'e göre, olası bir anlaşmanın önündeki engellerden biri Azerbaycan:



"Azerbaycan yüzünü Moskova'ya dönme ve Türkiye'ye sattığı doğalgazın fiyatını yükseltme tehdidinde bulunuyor. Bu Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, geleneksel 'Ermenistan Azerbaycan'la barış yapmazsa, Türkiye de Ermenistan'la barış yapmaz' söylemini neden kullandığını açıklıyor. Ama gelen haberlere bakılırsa, Ankara ve Erivan'ın üzerinde uzlaştığı metinde Dağlık Karabağ'dan hiç bahsedilmiyordu."



'Rusya da engel olabilir'



Economist, Türkiye ve Ermenistan arasındaki olası bir anlaşmaya Rusya'nın da büyük bir engel oluşturabileceği görüşünde. Dergi bu görüşünü şu satırlarla destekliyor:



"Ermenistan, Rusya'nın askere ve bir üsse sahip olduğu, NATO üyesi Türkiye'ye sınırı bulunan tek ülke. Barış, Ermenistan Batı'ya yöneldikçe bu askerlerin çekilmesine neden olabilir. Ayrıca Rusya Azerbaycan'ı daha fazla doğalgaz vermeye zorladığı da söyleniyor. Bunu başarırsa, bu durum, Orta Asya ve Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını öngören Nabucco projesini öldürebilir. Avrupa da enerji alanında Rusya'ya daha da bağımlı hale gelir." (BBC Türkçe)





