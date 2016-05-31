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Ankara Emniyeti'nin bilgisayarlarına virüs yükleyen 6 kişi gözaltında

Gözaltına alınana 6 kişiden 4'ü polis

31 Mayıs 2016 15:37

Ankara'da İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki bazı bilgisayarlara virüs yükledikleri öne sürülen 4'ü polis 6 kişi gözaltına alındı.

NTV'nin haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığındaki bazı bilgisayarlara, 2013 yılında bir yazılım firması aracılığıyla virüs yüklettikleri tespit edilen 4'ü polis 6 kişi, paralel yapı soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

Paralel yapıya kaynak sağlama ididasıyla Türkiye genelinde başlatılan yeni operasyonda ise 20 kişi gözaltına alındı. Aralarında Ankara'nın da bulunduğu 5 ile yayılan operasyonda 46 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. 

Şüphelilerin örgütle bağlantılı olduğu idida edilen bir Amerikan kuruluşun banka hesabına 2 milyon 112 bin dolar para transfer ettiği iddia ediliyor. Banka dekontlarında isimleri bulunan 171 kişiyle ilgili inceleme sürüyor.

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