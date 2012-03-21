Ankara Emniyeti'ne siber saldırıya 7 tutuklama

T24- Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün internet sayfasına siber saldırı düzenleyerek, bazı bilgileri ele geçirdikleri iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.



Ekipler, kendilerine 'Kızıl hackerler' adını veren ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesindeki bazı bilgileri ele geçirdikleri öne sürülen gruba, 8 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, gözaltına alınan, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 16 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, zanlıları teknik takibe alan polis, hackerlerin kendi aralarında yaptıkları mesajlara ulaştı. Kendi aralarında "Ankara'nın bilgilerini indirdik." şeklindeki mesajın ardından operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan baskınlarda zanlılara ait olduğu düşünülen 50'ye yakın bilgisayara el konuldu.