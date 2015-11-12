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Ankara Emniyeti'nden Alevilere IŞİD uyarısı: Kendi güvenliğinizi alın!

ABF Genel Başkanı Baki Düzgün; "Aleviler yok edilmek isteniyor"

12 Kasım 2015 18:02

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) ve Alevi Kültür Dernekleri üyelerinin, Ankara Emniyetine çağrılarak,“Size IŞİD saldırabilir. Kendi güvenliğinizi alın, biz de alıyoruz” şeklinde uyarı yapıldığı ortaya çıktı.

Cumnuriyet’in haberine göre, ABF Genel Başkanı Baki Düzgün’e, 6 Kasım günü emniyetten bir telefon geldiği “Size tebliğ etmemiz gereken bir olay var Emniyet'e gelin” denilerek emniyete çağırıldığı bildirildi.

DİHA'nın haberine göre de ABF yöneticilerinden oluşan bir heyetin, 9 Kasım Cuma günü Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittiği, polisin heyete “ABF ve AKD başkanları ile kurumlarınıza IŞİD tarafından saldırı olacak. Kendi güvenliğinizi alın, biz de güvenliğimizi alıyoruz” denildiği belirtildi.

 

 "Aleviler yok edilmek isteniyor"

 

ABF Genel Başkanı Baki Düzgün konuyla ilgili, “Saldırı ve tehditleri bekliyorduk. Aleviler yok edilmek, korkutulmak ve sindirilmek isteniyor” diyerek tepki gösterdi. 

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