Ankara Emniyeti'nde görevden alma depremi

17 Aralık operasyonunun ardından başlayan emniyetteki görevden alma ve yer değiştirmelerde bugün Ankara Emniyeti’nde 66’sı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde(TEM) görevli, çoğu amir, başkomiser ve komiser 110 polisin yeri değiştirildi.

Daha önce başta İl Emniyet Müdürü ve Emniyet Müdür Yardımcıları görevden alınan çoğu Organize Şube Müdürlüğü’nde görevli 2 bin 700 kişinin yer değiştirdiği Ankara Emniyeti’nde yeni bir deprem daha yaşandı.

TEM Şube Müdürlüğü’nde çoğu amir, başkomiser ve komiser pozisyonunda olan 66 kişi bu görevlerinden alınarak İlçe Karakolları ve başka birimlerde görevlendirildi. Görevden almalar TEM’le de sınırlı kalmadı. Değişik şubelerde 44 kişinin de yerleri değiştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Terfi ve Atama Şura’sına üç gün kala yaşanan bu değişiklik dikkat çekti.