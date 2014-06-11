Ankara Emniyeti'nde 'böcek' iddiası; avukat-sanık görüşmeleri dinlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde inceleme başlatan müfettişler, denetlenen birimler arasında yer alan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki avukat ile şüpheli görüşme odasında "ses yükseltici" cihaz bulduğu iddia edildi. Cihazın, ortam dinleme amacıyla konulduğu, şüphelilerle avukatlar arasında yapılan konuşmaları dışarıya yükselterek verdiği belirlendiği öne sürüldü.

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın aldığı bilgiye göre, İstanbul’daki 17 ve 25 Aralık soruşturmalarıyla ilgili başlatılan süreç çerçevesinde, emniyet teşkilatında devam eden teftişler ile soruşturmalar tüm hızıyla devam ederken, denetlemelerin Ankara’daki ayağında ilginç bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın onayı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’ndeki birimlerde detaylı denetleme yapan müfettişler, dairenin faaliyetlerinin yürütüldüğü İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerdeki uzantısı olan şubelerde de denetleme gerçekleştirdi.

Bu denetlemeler kapsamında, müfettişler, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek KOM Dairesi’nin taşra üniteleri olan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi’nde ayrı ayrı detaylı denetlemeler yürüttü. Bu denetlemelerin bir bölümünün gerçekleştirildiği Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki çalışmalar sırasında müfettişlerin talimatıyla şube içindeki odalarda aramalar yapıldı.

Uzmanlar inceliyor

Bu aramalar çerçevesinde, şubedeki operasyonlar sırasında gözaltına alınan şüphelilerin, gözaltında kaldıkları süre içinde avukatlarıyla serbestçe görüşme yaptıkları avukat - müdafii görüşme odasında, odadaki görüşmeyi dışarı aktarmayı sağlayan ve “böcek” olarak adlandırılan ortam dinleme cihazlarıyla birlikte kullanılan “ses yükseltme cihazı” bulundu. Şubenin hemen girişinde oluşturulan ve bir küçük masa ile iki sandalyenin yer aldığı yaklaşık 2 metrekarelik odada bulunan ses yükseltici cihazı hemen uzman görevlilerce incelemeye alındı.

Yapılan ilk incelemede, odada düşük sesle yapılan görüşmelerin dışarıdaki ses kayıt sistemine daha yüksek tonda ulaşmasını sağlayarak konuşulanların dışarıdan daha iyi duyulmasını sağlayan ses yükseltici cihazın bulunduğu sırada kullanılamaz halde olduğu belirlendi.

İçinde bulunan elektronik devrenin yanmış olması nedeniyle kullanılamaz hale gelen ses yükseltici cihazın ne zaman odaya konulduğu ve hangi soruşturmalar sırasında kullanıldığı tespit edilemedi. Ses yükseltici cihazın, gözaltına alınan şüpheliler ile avukatları arasında yaptıkları görüşmeleri takip eden polisin, elde edilen bilgilere göre yeni hareket tarzı geliştirmesine olanak tanıdığı belirtildi. Müfettişlerin, bu konuyla ilgili özel olarak rapor hazırlayıp verdikleri öğrenildi.