-ANKARA EMNİYETİNDE ATAMALAR ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğüne Zeki Çatalkaya'nın atanmasının ardından emniyette bazı şube müdürlükleriyle sorumlu emniyet müdür yardımcıları arasında görev değişimi oldu. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Adem Yalçınkaya, Çocuk Şube Müdürlüğüne Selçuk Doğuş, Pasaport Şube Müdürlüğüne Haydar Uzun, Ruhsat Şube Müdürlüğüne Yakup Aksoy, Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğüne Murat Şahin, Bölge Trafik Müdürlüğüne Avni Yazıcı, Esenboğa Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğüne Hayrettin Bayraktar, İstihbarat Şube Müdürlüğüne Zeki Güven, Devlet Büyüklerini Koruma Şube Müdürlüğüne Reha Çakır, Tanık Koruma Şube Müdürlüğüne Murat Karakullukçu, Güvenlik Şube Müdürlüğüne Osman Can, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğüne Saffet Barışkan, EKKM Şube Müdürlüğüne İbrahim Alaçam, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne Zeki Aygümüş, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğüne Süleyman Memiş atandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığına Ümit Yurdakul, İstihbarattan Sorumlu Müdür Yardımcılığına vekaleten Hami Güney, Asayişten Sorumlu Müdür Yardımcılığına Oktay Keskin, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığına Hamdi Selçuk, Yabancılar Şube Müdürlüğünden Sorumlu Müdür Yardımcılığına İsmet Doğru, Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden Sorumlu Müdür Yardımcılığına Muharrem Durmaz, Devlet Büyüklerini Koruma Şube Müdürlüğünden Sorumlu Müdür Yardımcılığına Önder Yücebaş getirildi.