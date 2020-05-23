Ankara Emniyet Müdürlüğü, Etimesgut ilçesinde 17 Mayıs günü bekçiler tarafından darp edildikten sonra ailesiyle beraber gözaltına alındığını söyleyen Serkan Kantık hakkında yazılı açıklama yaptı.Emniyet Müdürlüğü olayı sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk’ün paylaşımlarını “gerçek dışı” diye nitelerken, şunları belirtti:

“Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ikametine girmesi yönünde yaya devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçilerimiz tarafından uyarılan ve kimliğini ibraz etmemekte ısrar ettiği için açık kimlik bilgileri sonradan tespit edilen S.K. isimli şahıs tüm ikazlara rağmen ikametine girmemekte direnmiştir.

“Aynı siyasi partinin ilçe yönetim kurulu üyesi ve şahsın babası olan Ü.K. ile diğer aile fertleri olaya sonradan müdahil olarak görevli memurlara mukavemet ve hakarette bulunmuş, şahsın kardeşi H.K. ise çarşı ve mahalle bekçimizin boynunu sıkmak suretiyle mukavemet gerçekleştirmiştir.”

Ne olmuştu?

İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Etimesgut'ta çöp atmak için dışarıya çıkan bir gencin iki bekçi tarafından dövüldüğünü, ailesine biber gazı sıkıldığını ve astım olan babanın da göğsüne ayaklarıyla bastıklarını söylemişti.

TIKLAYINIZ: İyi Parti Ankara İl Başkanı: Bekçiler çöp dökmeye çıkan genci dövdüler, aileye biber gazı sıktılar, hasta babanın göğsüne ayaklarıyla bastılar