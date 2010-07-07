-ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kayseri'de yürüttüğü soruşturma kapsamında, ''ihaleye fesat karıştırmak'' ve ''çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla hakkında yakalama emri çıkartılan Özdemir, bir süredir tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesinden ambulansla adliyeye getirildi. Özdemir, burada Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme, Özdemir hakkındaki yakalama emrini vicahiye çevirerek tutuklanmasına karar verdi. Bir dönem Kayseri Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Özdemir'in, Kayseri'de yürütülen soruşturma çerçevesinde Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin tarafından ifadesi alınmış, savcı, Özdemir'i, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine çıkartılan Özdemir, serbest bırakılmıştı. Savcının, Özdemir'in serbest bırakılmasına itiraz etmesi üzerine, itirazı değerlendiren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Özdemir hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Özdemir'in avukatlarının, yakalama kararının kaldırılması talebiyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz da yerinde görülmeyerek, reddedilmişti.