Ankara Emniyet Müdürü: O gece ihtiyaç duysaydık sivillere silah verirdik

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere TBMM’de kurulan komisyonda konuştu. Karaaslan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde darbecilere karşı kendilerini desteklemeleri için sivillere silah vermediklerini belirterek, "İhtiyaç duysaydım verirdim ama ihtiyaç duymadık. Fakat sokağa çıkan insanlara yardımcı olmaları konusunda arkadaşlara talimat verdim. Genelkurmay Başkanlığına, TRT'ye girmeleri konusunda talimat verdim” diye konuştu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlatan Karaaslan, ilk olarak Genelkurmay kavşağından silah sesi duyulduğu yönünde haber aldıklarını ancak bunu normal bir asayiş olayı gibi değerlendirdiklerini söyledi.

Silah seslerinin artması ve Genelkurmay Başkanlığı’nın içinde çatışmaların olduğunu öğrenince dönemin Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar'a darbe girişimi ile karşı karşıya kaldıklarını söylediğini aktaran Karaaslan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek, kriz masası oluşturduklarını, Başbakan Binali Yıldırım'ın da bilgisi dahilinde tüm personeline sert bir şekilde silahla karşılık vermeleri konusunda talimat verdiğini söyledi.

Sokaklara çıkan vatandaşları da toplanacakları yerler konusunda yönlendirdiklerini anlatan Karaaslan, gözaltıların başlamasıyla karşı tarafın moralinin bozulduğunu belirtti.

Darbe girişiminin ‘FETÖ’ tarafından yapıldığını ilk dakikalarda anladığını söyleyen Karaaslan, şu değerlendirmede bulundu:

"30 yıldır emniyet teşkilatını nasıl ele geçirdiklerini biliyoruz. Komuta kademesinin de yakın çevresinin FETÖ tarafından ele geçirildiğini biliyorduk. Böyle bir potansiyellerinin olduğunu değerlendiriyordum. 'Şu adam FETÖ'cü, şu değil' diyemem ama kendi teşkilatımızda yaşadıklarımızdan yola çıkarak bunu yapabileceklerini değerlendirmiştim. Eğer devleti hedef alıyorlarsa sadece emniyet teşkilatını ele geçirerek bunu başaramayacaklarını biliyorlar. Bize ne yaptılarsa diğer kurumlara da aynısını yaptılar."

Darbe girişimi gecesi talimat verdiği personelinden talimatına uymayanların olup olmadığına yönelik soruya Karaaslan, açık bir şekilde emrine karşı çıkan olmadığını söyledi. Ancak bazı müdürlerin, "Asker güçlüdür, asker karşısında zarar görmeyelim, teslim olalım" gibi ifadeler kullandığını öğrendiğini dile getiren Karaaslan, "Bunların hepsini gözaltına aldırdık. Şu anda hepsi tutuklu. Organize şekilde emrime karşı gelme söz konusu olmadı" dedi.

Karaaslan, 1994 yılında bir kişinin kendisine, "Fetullah Gülen'den ne istiyorsun? Türk kültürünü dünyaya tanıtıyor" dediğini ve kendisinin de devleti ele geçirerek kendi yönetim şeklini getirmek istediğini aktardığını anlattı. "Bir gün gelse, Genelkurmay Başkanı, Emniyet Genel Müdürü, MİT Müsteşarı Fetullahçı olduğunda o devleti ele geçirmek için silah kullanmaya gerek olur mu?" dediğini belirten Karaaslan, "Arkadaşım da bana, 'sen kafayı yemişsin' demişti. İşte geldiğimiz nokta bu. Herkesin yanıldığı nokta bu, 'Zamparadan Fetullahçı olur mu, Aleviden Fetullahçı olur mu' dedik. İşte örnek: Recep Güven. Şimdi de Fetullahçı kesimin bittiğini söyleyemem ama son kararnamelerle azalma oldu, ihraç edilenler ve açığa alınanlar için söylüyorum, vicdanen altına imzamı atarım" ifadesini kullandı.