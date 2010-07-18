-ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ÇATALKAYA GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 18.07.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğüne, Bursa Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya atandı. Cumhuriyet Başsavcılığının Kayseri'de yürüttüğü bir soruşturmada ''ihaleye fesat karıştırmak'' ve ''çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak'' suçlarından tutuklu bulunan Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, görevden alındı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan üçlü atama kararnamesine göre Özdemir, başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğüne Bursa Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya atandı.