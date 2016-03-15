Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Valiliği'nden sosyal medyadaki iddialara yanıt

Ankara'da 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından medya ve sosyal medyada yer alan 'bomba yüklü araç yakalandı' haberlerine ilişkin, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. Her iki makamdan yapılan açıklamada asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Ankara Valiliği: Bomba yüklü araç yakalandığı şeklinde haberler kesinlikle doğru değil

Ankara Valiliği, 'bir alışveriş merkezinde 2 teröristin ve bomba yüklü aracın yakalandığına' dair sosyal medyada yer alan iddialar ve asılsız ihbarlar hakkında açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında "haberlerin doğru olmadığı belirtilerek resmi kurumlardan yapılan bir açıklama yapılmadıkça provakatif haberlere itibar edilmemesi" konusunda uyarı yapıldı.

Ankara Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:



"15.03.2016 Salı günü 'bir alışveriş merkezinde iki teröristin yakalandığı, bomba yüklü araç yakalandığı şeklinde sosyal medyada ve bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler kesinlikle doğru değildir.

Halkımızın bu tür provakatif haberlere Ankara Valiliği başta olmak resmi kurumlardan yapılan bir açıklama yapılmadıkça itibar etmemelerinin vatandaşlarımızın menfaatine olduğu değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Ankara Emniyet Müdürlüğü: Asılsız haberlerin vatandaşlarımız üzerinde infial yaratmaya yönelik yapıldığı tespit edilmiştir

Ankara Emniyet Müdürlüğü ise yine 'Ankara Gordion AVM'de İki Terörist Yakalandı' ve 'Bomba Yüklü Araç Yakalandı' şeklinde sosyal medya ve basında yer alan haber ile ilgili 'itibar edilmemesi' gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada;

"15.03.2016 günü son bir saat içerisinde ‘Ankara Gordion AVM'de iki terörist yakalandı’ ve ‘Bomba yüklü araç yakalandı’ şeklinde sosyal medyada yer alan haberler asılsız olup; bu tarz haberlerin vatandaşlarımız üzerinde infial yaratmaya yönelik yapıldığı tespit edilmiştir.

Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak görev ve çalışmalarımız hassasiyetle yürütülmektedir. Resmi bir açıklama yapılmadıkça vatandaşlarımızın bu ve buna benzer sosyal medyada çıkan haberlere itibar etmemesi gerekmektedir" denildi.