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Ankara Emniyet'te görevli sivil polis, Beyoğlu'nda silahla öldürüldü

Beyoğlu'nda sivil kıyafetli polis memuru 44 yaşındaki Fazlı Erol Sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulundu

21 Ocak 2015 15:55

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Fazlı Erol isimli sivil polis, Beyoğlu’nda bir dükkânın önünde ölü bulundu. Polis, fail ya da failleri araştırıyor.

İstanbul'da Beyoğlu-Karaköy, Arap Camii Mahallesi, Arap Kayyum Sokak’ta dükkânlarını açmaya gelen esnaf saat 07.00 sıralarında, kaldırımda hareketsiz şekilde yatan bir kişinin olduğunu fark ederek, polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapattı.

Radikal'de yer alan habere göre, 112 sağlık ekipleri kaldırımda hareketsiz şekilde yatan kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Olay yerinde bir boş mermi kovanı ve bir tane mermi çekirdeği bulundu.

Yapılan araştırmada, ölen şahsın polis memuru 44 yaşındaki Fazlı Erol olduğu anlaşıldı. Karnından tek kurşunla vurulan Fazlı Erol’un cesedi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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