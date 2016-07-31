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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görev değişimi

Aralarında emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de bulunduğu bazı yöneticilerin görev yerleri değiştirildi

31 Temmuz 2016 19:24

Darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmanın en önemli merkezlerinden biri olan Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde, aralarında emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de bulunduğu bazı yöneticilerin görev yerleri değiştirildi.

Görev değişikliği kapsamında, Organize ve Mali Suçlardan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdinç Elpe ile Yabancılar ve Pasaport Şube Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yaman Ağırlar sorumluluklarını değiştirdi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Necati Çevik, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne getirilirken, Organize Suçlarla Şube Müdürlüğüne ise Gölbaşı Emniyet Müdürü Levent Alıcı atandı. Strateji Geliştirme Şube Müdürü olarak görev yapan Mevlüt Aktaş da Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne getirildi.

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