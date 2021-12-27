Ankara Emniyet Müdürlüğü: Semih Terzi'nin eşi teslim oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, “Şehit Astsubay Ömer Halis Demir tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Semih Terzi'nin eşi N.T., 27 Aralık 2021 Pazartesi günü teslim olmuş, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” açıklamasını yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan açıklamaya göre; 15 Temmuz askeri darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basan Tuğgeneral Semih Terzi’nin eşi N.T teslim oldu.

Açıklama şöyle:

“15 Temmuz 2016 günü darbe girişimine kalkışan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek isterken, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Semih Terzi’nin eşi N.T. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında çıkarılan Yakalama Emri ile 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına istinaden aranmakta iken 27 Aralık 2021 Pazartesi günü teslim olmuş, akabinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.”