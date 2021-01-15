T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Uğuroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama: 3 kişi yakalandı; bir kişi aranıyor

15 Ocak 2021 18:52

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yeniçağ gazetesi Yazarı Orhan Uğuroğlu’na saldıran 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını, bir kişinin de arandığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 3'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte konuyla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyrulur."

ETİKETLER

ankara emniyet müdürlüğüorhan uğuroğlusaldırı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24