Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Uğuroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama: 3 kişi yakalandı; bir kişi aranıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yeniçağ gazetesi Yazarı Orhan Uğuroğlu’na saldıran 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını, bir kişinin de arandığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 3'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte konuyla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyrulur."