Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi: Dündar ve Gül'ün tutuklanması bağnazlığın son tezahürüdür

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat olduğuna dair görüntüleri yayımladıkları gerekçesiyle tutuklanmasını bir basın açıklaması ile kınadı. Dündar ve Gül’ün misyonlarının ve varlık nedenlerinin gereğini yaptıkları için cezalandırıldıklarını söyleyen Girişim, bu tutuklamanın “bağnazlığın, küstahlığın, yaptım-oldu aymazlığının son tezahürü” olduğunu belirtti.

Can Dündar ve Erdem Gül’ün bu toplumun vicdanı olduğunun belirtildiği ve imzacıları arasında Baskın Oran, Gençay Gürsoy, Eren Keskin, Fatmagül Berktay'ın da yer aldığı açıklamada, gazetecilerin “MİT tırlarıyla ilgili yalanı teşhir ettikleri, gerçeği açığa çıkardıkları için” tutuklandıkları ifade edildi.

"Bu tutuklama, rejimin asgari hukuk ve adalet kavramlarıyla da bir ilgisinin kalmadığını gösteriyor" denen açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Şimdilerde tam bir parti-devlete dönüşmüş olan AKP iktidarı, genel olarak düşünce (ifade) özgürlüğüne ve özel olarak da basın özgürlüğüne düşmanlığını ve tahammülsüzlüğünü bir defa daha göstermiş bulunuyor. Unutmamak gerekir ki, ifade (düşünce) özgürlüğü tüm özgürlüklerin anasıdır ve basın özgürlüğü de ifade özgürlüğünün realize olmasıdır.”

"Dündar ve Gül'e sahip çıkılmalı"

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, basın emekçilerinin ve özgürlük, eşitlik ve demokrasi diye bir kaygısı olan, haysiyet bilincine sahip olan herkesin bu haksız saldırı karşısında seslerini yükseltmeleri” gerektiğini belirterek, Dündar ve Gül'e sahip çıkılması çağrısında bulundu.

“Zamanında seslerini yükseltmeyenlerin seslerinin ilelebet kesilmesi kaçınılmazdır” denilen açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“Biz aşağıda imzaları bulunan Ankara Düşünceye Özgürlük Girişi üyeleri, aydınlar ve sanatçılar, bu haksızlığı/hukuksuzluğu şiddetle kınıyor, Can Dündar ve Erdem Gül'ün ve benzer nedenler ve gerekçelerle halen cezaevlerinde bulunan tüm basın emekçilerinin derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz... Ve daha geç olmadan herkesi bu konuda bir şeyler yapmaya, ayağa kalkmaya davet ediyoruz.”

İmzacılar:

Abut Can Adil Okay Adnan Caymaz Ahmet Hulusi Kırım Alev Er Ali Gökkaya Atilla Dirim Attila Tuygan Ayşegül Doğanay Aziz Küçük Aziz Tunç Bora Kılıç Ceyhan Suvari David Barsamian Doğan Özgüden Emin Kaya Emrah Cilasun Emre Kocaoğlu Erdal Yıldırım Eren Keskin Ergun Kuzenk Erkan Metin Erol Yeşilyurt Faik Bulut Fatma Dikmen Fatmagül Berktay Ferdan Ergut Feyyaz Kerimo Fikret Başkaya Garbis Hatemo Gül Gökbulut Güngör Şenkal Güven Gürkan Öztan Hacı Orman Hakan Yücel Haldun Açıksözlü Hasan Zeydan Hatice Çevik Ira Tzourou İbrahim Seven İnan Gedik İnci Tuğsavul İsmail Beşikçi Kadir Akın Kadir Cangızbay Kadriye Barsamian Kemal Akkurt Kuvvet Lordoğlu Mahmut Konuk Mehmet Ördekçi Mehmet Özer Mehmet Uluışık Meral Saraç Seven Murad Ekmekçioğlu Murad Mıhçı Muzaffer Erdoğdu Nuray Çevirmen Oktay Etiman Osman Kuyumcu Özcan Metin Pınar Ömeroğlu Raffi Hermonn Araks Ragıp Zarakolu Ramazan Gezgin Sait Çetinoğlu Selim Şamiloğlu Sennur Baybuğa Şanar Yurdatapan Şiar Rişvanoğlu Tuma Çelik Yalçın Ergündoğan Yusuf Bulut Yusuf Haddadoğlu Suzan Samancı Esra Çiftçi Habip Taşkın Ömer Faruk Eminağaoğlu Gün Zileli Selina Doğan Bülent Tekin Erol Önderoğlu Mehmet Emin Aktar Bozkurt Kemal Yücel Cengiz Aktar Necdet Kılıç Onur Hamzaoğlu Volkan Düzenli Rabia mine Ali Kılıç Erdal Doğan Akın Birdal Zeynep Tozduman Recep Maraşlı Elif Yıldırım Erol Özkoray Necati Abay Abdullah Nefes Doğan Akhanlı Hasan Gürelliler Kazım Gümüş Ahmet Aykaç Babür Pınar Gençay Gürsoy Raşit Kaya Ergün Sönmez Tuğrul Artunkal Halime Kaya Şeref Muş Zübeyde Kılıç Ercan Kanar Baskın Oran