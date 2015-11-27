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Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi: Dündar ve Gül'ün tutuklanması bağnazlığın son tezahürüdür

"Bu tutuklama, rejimin asgari hukuk ve adalet kavramlarıyla da bir ilgisinin kalmadığını gösteriyor"

27 Kasım 2015 19:12

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat olduğuna dair görüntüleri yayımladıkları gerekçesiyle tutuklanmasını bir basın açıklaması ile kınadı. Dündar ve Gül’ün misyonlarının ve varlık nedenlerinin gereğini yaptıkları için cezalandırıldıklarını söyleyen Girişim, bu tutuklamanın “bağnazlığın, küstahlığın, yaptım-oldu aymazlığının son tezahürü” olduğunu belirtti.

Can Dündar ve Erdem Gül’ün bu toplumun vicdanı olduğunun belirtildiği ve imzacıları arasında Baskın Oran, Gençay Gürsoy, Eren KeskinFatmagül Berktay'ın da yer aldığı açıklamada, gazetecilerin “MİT tırlarıyla ilgili yalanı teşhir ettikleri, gerçeği açığa çıkardıkları için” tutuklandıkları ifade edildi.

"Bu tutuklama, rejimin asgari hukuk ve adalet kavramlarıyla da bir ilgisinin kalmadığını gösteriyor" denen açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Şimdilerde tam bir parti-devlete dönüşmüş olan AKP iktidarı, genel olarak düşünce (ifade) özgürlüğüne ve özel olarak da basın özgürlüğüne düşmanlığını ve tahammülsüzlüğünü bir defa daha göstermiş bulunuyor. Unutmamak gerekir ki, ifade (düşünce) özgürlüğü tüm özgürlüklerin anasıdır ve basın özgürlüğü de ifade özgürlüğünün realize olmasıdır.”

 

"Dündar ve Gül'e sahip çıkılmalı"

 

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, basın emekçilerinin ve özgürlük, eşitlik ve demokrasi diye bir kaygısı olan, haysiyet bilincine sahip olan herkesin bu haksız saldırı karşısında seslerini yükseltmeleri” gerektiğini belirterek, Dündar ve Gül'e sahip çıkılması çağrısında bulundu.

“Zamanında seslerini yükseltmeyenlerin seslerinin ilelebet kesilmesi kaçınılmazdır” denilen açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“Biz aşağıda imzaları bulunan Ankara Düşünceye Özgürlük Girişi üyeleri, aydınlar ve sanatçılar, bu haksızlığı/hukuksuzluğu şiddetle kınıyor, Can Dündar ve Erdem Gül'ün ve benzer nedenler ve gerekçelerle halen cezaevlerinde bulunan tüm basın emekçilerinin derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz... Ve daha geç olmadan herkesi bu konuda bir şeyler yapmaya, ayağa kalkmaya davet ediyoruz.”

 

İmzacılar:

 

Abut Can  Adil Okay  Adnan Caymaz  Ahmet Hulusi Kırım  Alev Er  Ali Gökkaya  Atilla Dirim  Attila Tuygan   Ayşegül Doğanay  Aziz Küçük  Aziz Tunç  Bora Kılıç  Ceyhan Suvari  David Barsamian  Doğan Özgüden  Emin Kaya   Emrah Cilasun  Emre Kocaoğlu  Erdal Yıldırım  Eren Keskin  Ergun Kuzenk  Erkan Metin  Erol Yeşilyurt  Faik Bulut  Fatma Dikmen  Fatmagül Berktay  Ferdan Ergut  Feyyaz Kerimo  Fikret Başkaya   Garbis Hatemo  Gül Gökbulut  Güngör Şenkal  Güven Gürkan Öztan  Hacı Orman  Hakan Yücel  Haldun Açıksözlü  Hasan Zeydan   Hatice Çevik  Ira Tzourou  İbrahim Seven  İnan Gedik  İnci Tuğsavul  İsmail Beşikçi  Kadir Akın  Kadir Cangızbay  Kadriye Barsamian   Kemal Akkurt   Kuvvet Lordoğlu  Mahmut Konuk  Mehmet Ördekçi  Mehmet Özer  Mehmet Uluışık  Meral Saraç Seven  Murad Ekmekçioğlu  Murad Mıhçı  Muzaffer Erdoğdu  Nuray Çevirmen  Oktay Etiman  Osman Kuyumcu  Özcan Metin  Pınar Ömeroğlu  Raffi Hermonn Araks  Ragıp Zarakolu  Ramazan Gezgin  Sait Çetinoğlu  Selim Şamiloğlu Sennur Baybuğa  Şanar Yurdatapan  Şiar Rişvanoğlu  Tuma Çelik  Yalçın Ergündoğan  Yusuf Bulut  Yusuf Haddadoğlu  Suzan Samancı  Esra Çiftçi  Habip Taşkın Ömer Faruk Eminağaoğlu  Gün Zileli  Selina Doğan  Bülent Tekin Erol Önderoğlu  Mehmet Emin Aktar  Bozkurt Kemal Yücel  Cengiz Aktar  Necdet Kılıç  Onur Hamzaoğlu  Volkan Düzenli  Rabia mine  Ali Kılıç Erdal Doğan  Akın Birdal  Zeynep Tozduman  Recep Maraşlı  Elif Yıldırım  Erol Özkoray   Necati Abay  Abdullah Nefes Doğan Akhanlı  Hasan Gürelliler Kazım Gümüş Ahmet Aykaç Babür Pınar  Gençay Gürsoy  Raşit Kaya  Ergün Sönmez  Tuğrul Artunkal  Halime Kaya  Şeref Muş Zübeyde Kılıç Ercan Kanar  Baskın Oran

 

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