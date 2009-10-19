Ankara dürüst arabulucu olamaz

Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi konusunda, olumlu gelişmeler yaşanırken İsrail ile ilişkiler için aynı barışçı tablodan söz etmek mümkün değil. Davos, tatbikat ve dizi krizi derken, iplerin iyice gerildiği İsrail, Suriye ile barış görüşmelerinde yeniden Türkiye'nin arabulucu olmasını istemiyor.

İsrail basınına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ankara'nın görüşmelerde dürüst bir 'arabulucu' görevini, üstlenemeyeceğini savundu.

Bozulan Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelmesi için de 'Washington devreye mi giriyor?' sorusu gündemde.

İsrail radyosu, üst düzey Amerikalı diplomatların İsrail'le ilişkileri yeniden rayına sokması için Türk Dışişleri'ne baskı yaptığını öne sürdü.

Radyonun haberine göre, Amerikalı diplomatlar, artan gerilimin ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarını tehlikeye soktuğunu belirterek, Ankara'nın İsrail'le ilişkilerini düzeltmesini istedi.

İddiaya göre, ABD'li diplomatlar Türk muhataplarına, Türkiye-İsrail ilişkilerinin gerginleşmesinin bölgede istikrarı bozduğunu söyledi.





Jerusalem Post'un iddiası

İsrail'in merkez sağ gazetelerinden Jerusalem Post da, "Türkiye'nin İsrail'e yönelik hareketlerinin ve Suriye ile giderek yakınlaşan ilişkilerinin Obama yönetimini endişelendirdiğini" öne sürdü.

Gazete, ABD kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin "Ankara'nın Şam ile artan yakınlığının, Batı'dan uzaklaşıp yeni bir yöne doğru stratejik bir kararı işaret edip etmediği konusunda henüz bir karara varmadığını", ancak "Türkiye'nin davranışlarını biraz alarm ile izlediğini" iddia etti.

Haberde, Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü dün aramasını takiben yapılan açıklamada, ikilinin Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleştirilmesi, Kıbrıs, Bosna Hersek'in istikrarı dahil birçok konuyu ele aldıklarının belirtildiği açıklamada, "İki Cumhurbaşkanı'nın bunlar ve küresel güvenlik gündemindeki diğer anahtar konularda istişareye devam etmenin önemi konusunda mutabık olduklarının" kaydedildiği, ancak ne İsrail'e ne genel olarak Ortadoğu'ya bir atıfta bulunulmadığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, Amerikalı Musevi liderlerinin de Türkiye'nin son hareketleri nedeniyle endişeli oldukları, bu endişelerini, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy ile cuma günü yaptıkları toplantıda dile getirdikleri kaydedildi.

Haberde, katılımcıların, tatbikat, TV dizisi ve Suriye ile tatbikat da dahil konulardaki endişelerini dile getirmelerine olanak verdiği böyle bir toplantı davetinden duydukları memnuniyeti ifade ettikleri de kaydedildi.





Zapatero'nun ziyaretinde de gerilim ele alındı

Öte yandan, İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin İsrail'e resmi ziyarette bulunan İspanya Başbakanı Jose Luis Zapatero ile Başbakan Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmelerin de başlıca konusu olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, iki Başbakanın görüşmeleri sırasında Zapatero'nun beraberinde bulunan İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos, Türkiye'nin İsrail ile Suriye arasında arabuluculuk yapması halinde İsrail ile ilişkilerinin düzeleceğini söyledi. Netanyahu ise Moratinos'un bu görüşüne karşı çıkarak, Türkiye'nin arabulucu rolünü yeniden başlatmasına karşı olduğunu belirtti.

Ehud Olmert'in başbakanlığı döneminde Türkiye'nin İsrail ve Suriye arasındaki 5 dolaylı görüşmede arabuluculuk ettiğini hatırlatan Haaretz, Olmert'in döneminin sonuna doğru iki tarafın, doğrudan görüşmelere geçmesinin eşiğine geldiğini kaydetti. Olmert ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında Ankara'da yapılan son toplantıya değinen Haaretz, Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı telefonla aradığını, Olmert'in mesajını Esad'a ilettiğini de hatırlatıp, ancak Gazze Şeridi'ne yönelik operasyon ve Suriye ile görüşmelerin dondurulmasından sonra Erdoğan'ın "Olmert'in kendisini sırtından bıçakladığını" söylediğini yazdı.





"Türk kahvesi boykotu"

Bu arada, İsrail'deki kafe zincirlerinden biri, artık Türk kahvesi satmayacağını açıkladı. Kafe zincirinin kararının, Türkiye ile İsrail arasındaki son kriz ve özellikle TRT televizyonunda yayımlanan "Ayrılık" dizisinin ardından geldiği belirtildi.

Yedioth Ahranot gazetesine bağlı internet sitelerinden Ynet, Tel Aviv'deki "İlan" adlı kafelerin müşterilerine Türk kahvesi satışlarını durdurduğunu bildirdi. İlan'ın Pazarlama Direktörü Mihal Steg, bu adımın Türkiye'ye karşı bir "kültürel boykot" olduğunu, Tel Aviv'deki tüm kafe müşterilerinin de "Türk kahvesi içmeyerek" bu boykotta kendilerine destek vereceklerini umduklarını söyledi