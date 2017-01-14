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Ankara DTCF Tiyatro Bölüm Kurulu: Doç. Dr. Süreyya Karacabey tüm haklarıyla görevine iade edilmelidir

Doç. Dr. Süreyya Karacabey son KHK ile görevinden ihraç edilmişti

14 Ocak 2017 00:28

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü, Doç. Dr. Süreyya Karacabey'in darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 679 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Tiyatro Bölüm Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Karacabey’in verdiği dersler ve akademik çalışmalarıyla tiyatro alanında tartışılmaz bir yeri olduğuna dikkat çekilerek "Meslektaşımızın kamu görevine maddi-manevi bütün haklarıyla iade edilmesini talep ediyoruz" denildi.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

 

 

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