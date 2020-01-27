Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, 4 bin metrekarelik alanda ihalesiz otopark işletmeciliği yapmış

Cumhuriyet'tenKamu İhale Yasası’na göre otopark işletmeciliği hizmeti için açık ihale yöntemiyle ihale yapılması gerekirken, ADÜAŞ’nin yasaya aykırı olarak ikişer aylık sürelerle doğrudan temin yöntemiyle otopark hizmeti alımı yaptığı belirlendi. Raporda, söz konusu otopark işletmeciliği için yapılan doğrudan alım yönteminin Kamu İhale Yasası’nda yer alan “İdarelerin ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüğü olduğu” temel ilkesini ihlal ettiği vurgulandı. Raporda hizmet alımının açık ihale yoluyla gerçekleştirilmesi konusunda ÖİB nezdinde girişimlerde bulunulması gerektiği önerisi yer aldı.