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Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, 4 bin metrekarelik alanda ihalesiz otopark işletmeciliği yapmış

27 Ocak 2020 08:52

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) bünyesinde bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin (ADÜAŞ) Atatürk Bulvarı’ndaki bulunan 4 bin 219 metrekare büyüklüğündeki arsa üzerinde yasaya aykırı bir şekilde otopark işletmeciliği yaptığı belirlendi.

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