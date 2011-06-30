Ankara Dikmen Vadisi'nde olaylı yıkım!

T24- Ankara’da kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınan Dikmen Vadisi'ne yıkım için gelen çevik kuvvet ekipleri ile bölge halkı arasında gerginlik yaşandı.









Ankara’da kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınan Dikmen Vadisi'ne sabah saatlerinden itibaren yıkım için bölgeye gelen çevik kuvvet destekli yıkım ekipleri ile bölge halkı arasında gerginlik yaşandı.

Ankara Dikmen Vadisinde sabah erken saatlerde çevik kuvvet desteğinde gelen yıkım ekipleri belirlenen gecekonduları yıkmak istedi. Yıkım ekiplerini gören mahalle sakinleri direnişe geçti. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri, mahalle sakinleri ile yıkım ekipleri arasında önlem aldı. Yıkımı gerçekleştirecek olan kepçenin mahalleye girmesi ile birlikte, mahalle halkı polisi ve yıkım ekiplerini taş yağmuruna tuttu.

Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı ile direniş gösteren mahalle halkına müdahale etti. Bazı mahallelilerin eşyalarını ateşe vermesi dikkat çekti.

Çıkan ufak çaplı yangınlar ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan olaylarda atılan taşlardan bir çevik kuvvet polisi yaralanarak, hastanede tedavi altına alındı. Yıkımlar çıkan olaylar nedeniyle belediye ekipleri tarafından bir hafta süre ile ertelendi.