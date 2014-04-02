T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara DGM binası, Aile İçi Şiddet Bürosu oldu

28 Şubat sürecinde, sonrasında da birçok kritik ismin ifade verdiği, sorgulandığı ve yargılandığı Ankara DGM binası Aile İçi Şiddet Bürosu'na devredildi

02 Nisan 2014 17:43

Arzu Yıldız / Ankara

Ankara Adliyesinde, Devlet Güvenlik Mahkemesi, Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile görev yapılan ayrı bir binada bulunan kısım Aile İçi Şiddet Bürosu’na devredildi.

28 Şubat sürecinde, sonrasında da birçok kritik ismin ifade verdiği, sorgulandığı ve yargılandığı kasvetli havasından çıkartıldı. Ankara DGM binası olarak anılmaya devam eden adliye binasının D girişinde olan bölüm bebek, aile ve renkli tablolar asılarak yeniden düzenlendi. Sadece avukat ve adliye çalışanlarının özel güvenlik kontrolü ile giriş yapılan bu bölümdeki kontrol sınırı da aşıldı. Yeni kurulan Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu da başsavcının bulunduğu 3.kata alındı. Bu büroda görev yapacak 5 savcıya basın savcılarının odaları tahsis edilirken, söz konusu özel büronun bulunduğu kısma güvenlik kameraları yerleştirildi.

ETİKETLER

arzu yıldızankara dgmaile içi şiddet bürosu28 şubatdevredilditutuklamayargılama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24