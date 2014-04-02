Ankara DGM binası, Aile İçi Şiddet Bürosu oldu

Arzu Yıldız / Ankara

Ankara Adliyesinde, Devlet Güvenlik Mahkemesi, Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile görev yapılan ayrı bir binada bulunan kısım Aile İçi Şiddet Bürosu’na devredildi.

28 Şubat sürecinde, sonrasında da birçok kritik ismin ifade verdiği, sorgulandığı ve yargılandığı kasvetli havasından çıkartıldı. Ankara DGM binası olarak anılmaya devam eden adliye binasının D girişinde olan bölüm bebek, aile ve renkli tablolar asılarak yeniden düzenlendi. Sadece avukat ve adliye çalışanlarının özel güvenlik kontrolü ile giriş yapılan bu bölümdeki kontrol sınırı da aşıldı. Yeni kurulan Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu da başsavcının bulunduğu 3.kata alındı. Bu büroda görev yapacak 5 savcıya basın savcılarının odaları tahsis edilirken, söz konusu özel büronun bulunduğu kısma güvenlik kameraları yerleştirildi.