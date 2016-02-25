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Ankara Devlet Tiyatrosu, Levent Üzümcü’ye neden sahne vermedi?

Üzümcü'nün “Anlatılan Senin Hikayendir” oyununa tahsis edilen sahne "program yoğunluğu" gerekçe gösterilerek iptal edildi

25 Şubat 2016 18:56

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun (Ankara DT) 1-6 Mart tarihleri arasında Ankara Tiyatro Günleri için tahsis ettiği Şinasi Sahnesi'nin tahsisini, “program yoğunluğu”nu gerekçe göstererek iptal etti. İptal edilen sahnede İstanbul Tiyatrosu’nun, Levent Üzümcü’nün oynadığı “Anlatılan Senin Hikayendir” oyunu sahnelenecekti. Tiyatro, konuyla ilgili “Tiyatro İstanbul’un bu tarihler arasında kurumumuza sahne kiralanması konusunda herhangi bir başvurusu olmamıştır” açıklaması yapıldı. Ankara Tiyatro Günleri ise, kendilerine Ankara DT tarafından gönderilen belgeyi paylaşarak “İlgili Kurumun tarafımıza ilettiği resmi yazıda iptal sebebinin ‘program yoğunluğu’ olduğu görülmektedir” açıklaması yaptı.

Medyatava’nın haberine göre Ankara DT yaptığı açıklamada 1-6 Mart tarihlerinde sahnenin İstanbul Jest Tiyatrosu’na tahsis edildiğini belirterek “Fakat İstanbul Jest Tiyatrosu sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunduğu için etkinlik izinleri Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından iptal edilmiştir. Tiyatro İstanbul’un yine bu tarihler arasında kurumumuza sahne kiralanması konusunda herhangi bir başvurusu olmamıştır” dedi.

Açıklamada “Fakat İstanbul Jest Tiyatrosu sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunduğu için etkinlik izinleri, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından iptal edilmiştir. Tiyatro İstanbul’un yine bu tarihler arasında kurumumuza sahne kiralanması konusunda herhangi bir başvurusu olmamıştır” ifadelerine yer verdi.

 

Üzümcü: Teamüller gereği boş sahne isteyene verilir

 

Üzümcü ise, konuyla ilgili “Tiyatrolar, yıl içerisinde oynayacaklarını düşünerek Devlet Tiyatroları'nın sahnelerinden gün alırlar. Bunları da o tiyatrolar adına organizatörler yapar. Eğer o tiyatro, o tarihte oynayamıyorsa, onun yerine başka bir tiyatro o sahneyi alır, sahne de ona verilir ve devam eder. Teamüllerde bu böyle işler” açıklaması yapmıştı.

 

Ankara Tiyatro Günleri: DT açıklaması çelişkili

 

En son açıklama ise Ankara Tiyatro Günleri’nden geldi. Ankara Tiyatro Günleri, Ankara DT’nin ithafen şu açıklamayı yaptı:

“Bu açıklamasında ilgili kurum kendisi ile çelişmektedir. 22-26 Mart tarihlerinde tahsislerin Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından yapıldığını ve 23 Mart gösteriminin bu sebeple iptal edildiğini ancak geri kalan tarihleri iptal etmediklerini görmekteyiz. 

“01 - 06 Mart tahsislerininse İstanbul Jest tiyatrosu tarafından yapıldığını ve sözleşme metinlerine uymadığı gerekçesiyle tüm programın iptal edildiğini açıklamıştır. Aynı sözleşme Sadri Alışık Tiyatrosu için geçerli değil miydi? Neden onların da tüm tahsisleri iptal edilmedi? Ayrıca ilgili kurumun tarafımıza ilettiği resmi yazıda iptal sebebinin “program yoğunluğu” olduğu görülmektedir.

“Siyasetle hiçbir alakası olmayan bizim gibi firmaların siyasete alet edilmeye çalışılması, yaptığımız işlere engel olunmaya çalışılması, sanatlarını sergilemek isteyen sanatçıların değişik bahanelerle engellenmeye çalışılması bizleri derinden yaralarken bir de bu tarz çelişkili basın açıklamalarıyla algının başka noktalara çekilmeye  çalışılması sadece komiktir.”

Ankara Tiyatro Günleri kendilerine gönderilen resmi yazıyı da paylaştı. Ankara Tiyatro Günleri yine 1-6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Oyun, sahne ve programla ilgili ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

 

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