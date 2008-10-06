Ankara derbisi Gençler'in



Turkcell Süper Lig'de Ankara derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.





Turkcell Süper Lig'de altıncı hafta maçında Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü Kahe ve Engin Baytar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.



Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın Ankara'daki mücadelesinde ilk yarıda Gençlerbirliği özellikle genç oyuncusu Engin ile pozisyonlar ararken, Ankaragücü de Gökhan Emreciksin ve Mehmet Yılmaz ile pozisyonlar üretmeye çalıştı.



Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı golsüz sona erdi.



İkinci yarıya Gençlerbirliği daha etkili başladı ve aradığı golü 63. dakikada Brezilyalı Kahe'nin ayağından buldu.



Ankaragücü beraberlik için çabalarken, Gençlerbirliği 74. dakikada Engin Baytar ile skoru 2-0'a getirdi.



Kalan dakikalarda Ankaragücü rakip kaleye çok yüklenmesine rağmen bir türlü aradığı golleri bulamayınca maç Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Bu galibiyetle Gençlerbirliği puanını 8'e yükseltirken, Ankaragücü ise 5 puanda kalmış oldu.





ANKARAGÜCÜ: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 2



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Özgüç Türkalp, Ekrem Kan, Mustafa Sönmez

Ankaragücü: Serkan xx, Elyasa xx, Burak Özsaraç xx, Chaabani xx, İlkem x, Gökhan Emreciksin xx (Dk. 65 Metin Akan xx), Cem Can x, Barbaros x, Murat Erdoğan x (Dk. 65 Jaba x), Murat Duruer x, Mehmet Yılmaz x

Gençlerbirliği: Periç xx, Erkan Özbey x (Dk. 77 Emre Balak x), El Saka xx, Traore xxx, Ergün Teber xx, Burhan Eşer xx, Mehmet Nas xx, Hakan Aslantaş xx, Engin Baytar xxx (Dk. 77 Troisi x), Mustafa Pektemek x (Dk. 68 Djite x), Kahe xx

Goller: Dk. 63 Kahe, Dk. 74 Engin Baytar (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 18 Hakan Aslantaş, Dk. 37 Erkan Özbey, Dk. 75 Burhan Eşer, Dk. 76 Engin Baytar, Dk. 84 Emre Balak (Gençlerbirliği), Dk. 73 Barbaros (Ankaragücü)



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada Mehmet Yılmaz'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.



12. dakikada Engin Baytar'ın ceza alanı ön çizgisinde topla buluşur buluşmaz yaptığı vuruşta, kaleci Serkan meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.



22. dakikada Engin Baytar'ın sol taraftan kullandığı serbest atışta, kaleye gitmekte olan topu kaleci Serkan kornere çeldi.



29.dakikada Engin Baytar'ın ceza alanı ön çizgisinden kullandığı serbest vuruşta, Serkan çok iyi uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



44. dakikada çalımlarla sağ çaprazdan rakip ceza alanına giren Gökhan Emreciksin'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



İKİNCİ YARI



56. dakikada Mehmet Nas'ın uzun pasında topla buluşan Burhan'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



63. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Engin, topu Kahe'nin önüne çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0.



66. dakikada Jaba'nın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top kaleci Periç'in ellerinde kaldı.



74. dakikada kale çizgisi önünde Cem'den kaptığı topla ceza alanına giren Engin'in vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha filelere gitti: 2-0.



78. dakikada Metin'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Jaba, meşin yuvarlağı ayağından açınca top kaleci Periç'de kaldı.



90. dakikada Burak'ın kaleci Periç'in üzerinden aşırttığı topu, El Saka kale çizgisi üzerinden kafasıyla çıkardı.



Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.