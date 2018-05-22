Ankara Demirspor TFF 2'nci Lig'e yükseldi

Ankara Demirspor - Diyarbekir Spor: 3 - 1
İSTANBUL / DHA
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup Play Off Finali\'nde Diyarbekir Spor\'u 3 - 1 mağlup eden Ankara Demirspor, önümüzdeki sezon 2\'nci Lig\'de mücadele etmeye hak kazandı.
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Ali Saygın Ögel
ANKARA DEMİRSPOR: Süleyman Kasap, Furkan Işıkdemir, Adem Sağlam, Burak Sürmeli, Muhammed Enes Yılmaz (Dk. 87 Bilal Özhan), Hasan Kaya (Dk. 89 Burak Aydın), Ahmet Şahbaz, Çınar Tarhan, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Kerem Hakan Vapurluoğlu
DİYARBEKİR SPOR: Gökhan Yenigün, Emre Tosun, Ercüment Balıkcı (Dk. 87 Yakup Alkan), Umut Dilek, Mehmet Özdıraz, Gökhan Köseoğlu, Emrah Kiraz (Dk. 90 Arda Havar), Fatih Ergen, Aykut Çift, Osman Bayrak (Dk 71 Taner Yıldız), Tugay Kırcalı
SARI KART: Emrah Kiraz, Fatih Ergen, Tugay Kırcalı, Emre Tosun (Diyarbekir Spor), Ahmet Şahbaz (Ankara Demirspor)
KIRMIZI KART: Dk. 67 Fatih Ergen (Diyarbekir Spor)
GOLLER: Dk. 42 Hasan Kaya, Dk. 79 Çınar Tarhan, Dk.90 Burak Aydın (Ankara Demirspor), Dk. 57 Aykut Çift (Diyarbekir Spor)