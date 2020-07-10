TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı.

Başkent ekibi ayrıca profesyonel futbol şubesini kapatacaklarını ve profesyonel futboldan da çekileceklerini duyurdu.

TFF Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantının ardından TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan lider Yılport Samsunspor'un, Kırmızı Grup'tan lider Bandırmaspor'un şampiyon ilan edilmesini, 2 ile 5. sıralar arasındaki kulüplerin play-off oynamasını kararlaştırıldığını açıklamıştı.

Karara tepki gösteren Ankara Demirspor yaptığı açıklamada "Konuyu hukuki zeminde ele alacağımızı ve ligden çekilme dahil bütün seçenekleri kullanarak hukuksuz ve ilkesiz kararı kabul etmeyeceğimizi bildirmek istiyoruz" demişti.