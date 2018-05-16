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Spor

Ankara Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor: 3-0

Ercan ATA - ANKARA,(DHA) STAT: Ankara 19 Mayıs HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Serkan Gençerler, Ata Yıldırım  ANKARA DEMİRSPOR: Süleyman Kasap, Furkan Işıkdemir, Adem Sağlam, Burak Sürmeli, Ahmet Şahbaz, Muhammed Enes Yılmaz (Dk

16 Mayıs 2018 00:49

Ercan ATA - ANKARA,(DHA)

STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Serkan Gençerler, Ata Yıldırım 
ANKARA DEMİRSPOR: Süleyman Kasap, Furkan Işıkdemir, Adem Sağlam, Burak Sürmeli, Ahmet Şahbaz, Muhammed Enes Yılmaz (Dk. 87 Bilal Özhan), Hasan Kaya (Dk. 80 Burak Aydın), Çınar Tarhan, Burak Öksüz, Sebahattin Usta (Dk. 90 Hasan Ahmet Sarı), Kerem Hakan Vapurluoğlu
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal Atmaca, Erman Kılıç, Erdi Kasapoğlu, Batuhan Er, Cebrail Serçek, Sefa Küpeli, Ferhat Çoban, Gökhan Payal, Mert Ilıman (Dk. 46 Atilla Aybars) (Dk. 58 Ufuk Er), Hüseyin Çiray, Serkan Yola
GOLLER: Dk. 35 (P) Sebahattin Usta, Dk. 50 Muhammet Enes Yılmaz, Dk. 56 Burak Sürmeli (Ankara Demirspor)
SARI KARTLAR: Muhammed Enes Yılmaz, Hasan Kaya, Burak Sürmeli, Burak Öksüz (Ankara Demirspor) - Ferhat Çoban, Sefa Küpeli, Erdi Kasapoğlu (Anagold 24 Erzincanspor)

TFF 3\'üncü Lig play-off yarı final rövanş maçında Ankara Demirspor, sahasında Anagold 24 Ercincanspor\'u 3-0 yenerek finale yükseldi. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma, 24 Erzincanspor\'un 1-0\'lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

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