Ankara'daki tartışmalı Aslan Park'tan maymun kaçtı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mahalle arasına "AslanPark" ismiyle açılan ve bölgede oturanların tepkisine neden olan tartışmalı hayvanat bahçesinden bu sabah bir maymun kaçtı. Kafesinden kaçtıktan sonra telleri aşan maymun, hayvanat bahçesinin yan tarafında bulunan restoranın çatısına çıktı. Hem hayvanat bahçesi hem de kafe çalışanlarının yakalamak için uzun süre çaba harcadığı maymun, bir süre sonra gözden kayboldu.

2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplanın da bulunduğu hayvanat bahçesi, çevrede oturanlarca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet edilmişti. Büyükşehir ekipleri, geçici ruhsatın Tarım İl Müdürlüğü tarafından verildiğini belirterek hayvanat bahçesi hakkında işlem yapamadı. Tarım İl Müdürlüğü ise, şikayetçi vatandaşlara, işletmeye geçici ruhsatın verildiğini gerekli incelemelerin sürdüğünü ifade etti. Arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs ve işletmenin bitişiğinde oturan Niyazi Gürel firma hakkında 'imar kirliliğine neden olma', 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'hayvan koruma kanuna muhalefet' suçundan Gölbaşı Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.