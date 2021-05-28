Ankara'daki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı davası ertelendi

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin tutuksuz olarak yargılanan 5 sanık hakkındaki dava, sanık avukatının mazeret bildirerek duruşmaya gelmemesi üzerine ertelendi.

Keçiören Eğitim ve Araştırma hastanesinde yaşanan olayda, silahlı kavga sonrası yaralanan Ahmet Öztaş'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi üzerine Öztaş'ın yakınları hastane çalışanlarına saldırmıştı.

Kendilerini korumaya çalışan sağlık çalışanları da ameliyathanenin kapısını kapatıp barikat kurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Soykan Kamay ve Muhammet Devran Özel tutuklanırken, Fırat Öztaş, Yasin Özel ve Mehmet Sadık Özel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık tarafından yaşanan olayla ilgili hazırlanan iddianamede 5 kişi hakkında ‘kamu malına zarar vermek' ve ‘görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bugün görülen duruşmada sanıkların tamamı önceki beyanlarını tekrar ederek beraatini talep ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından gösterilen 2 bin TL'lik zarar bedelinin de sanıklar tarafından ödendiği dosyaya eklendiği belirtildi.

Sanık avukatı Kemal Bayram'ın mazerete vererek duruşmaya katılmayacağını belirtmesi üzerine mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (İHA)