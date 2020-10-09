Ankara'daki kamu avukatlarına 'ikinci baro' baskısı iddiası; "İmzalamayanı taşraya göndeririz"

Ankara’da da 2 No’lu Baro’yu kurdurmak için 1200 kamu avukatına imza baskısı yapıldığı ileri sürüldü. Bakanlıklardaki avukatların, masalarına dilekçe kâğıdı bırakılarak imzaya zorlandığı öğrenildi. Üst düzey bürokratların, “İmzalamayanı taşraya göndeririz, sonucuna katlanırsınız” dediği iddia edildi. Sağlık Bakanlığı’ndaki avukatlara “Bir hafta içinde formlar doldurulup getirilsin” şeklinde talimat gönderildiği, diğer bakanlıklarda da yoğun baskı olduğu ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Sena YaşarSağlık Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki avukatların, kurum amirleri tarafından masasına dilekçe kâğıdı bırakılarak imzaya zorlandığı, dün itibarıyla 45’ten fazla avukata bu yöntemle imza attırıldığı öğrenildi. Üst düzey bürokratların, “İmzalamayanı taşra teşkilatına göndeririz, tayininizi çıkarırız, sizin için kötü olur, sonucuna katlanırsınız” gibi sözlerle avukatları tehdit ettiği öne sürüldü.

Ankara’daki Bakanlıklar, bakanlığa bağlı birimler ve il-ilçe teşkilatlarında görev alan 750’den fazla kamu avukatına baskıların, hem kurumun WhatsApp gruplarından hem de yüz yüze yapıldığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı’ndaki avukatlara “Bir hafta içinde formlar doldurulup getirilsin” şeklinde talimat gönderildiği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Etimaden A.Ş. gibi kurumlardaki avukatlara da aynı baskının sözlü biçimde yapıldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki 30 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki 15 kişi dün itibarıyla bu baskı nedeniyle talep kâğıdını imzaladı.

Cumhuriyet’e konuşan bir kamu avukatı, şunları söyledi: “Baro meselesi çıkarana kadar tüm kamu avukatları olarak, özlük haklarımızın iyileştirilmesi için savaş veriyorduk. Çok sayıda kamu avukatı, çoklu baro düzenlemesinin mimarı, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile MHP’nin grup başkanvekilleriyle, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile görüştü. Özlük haklarının iyileştirilmesini istedi. ‘Tabii tabii’ diyerek gönderildiler. Ama konu ikinci baroya stepne olmaya gelince, orada kamu avukatları akıllarına geldi. Gece yarısı önerge verip, bizi dahil ettiler. Hukuksuzluğa zorlanmak, mesleğimize yakıştıramadığımız bir şey. İçinde bulunduğumuz çalışma koşulları kullanılarak ‘taşraya gönderirim, tayinini çıkarırım’ gibi engelleyemeyeceğimiz ciddi tehditler karşısında, ilkeli davranmamız mümkün olmuyor. Biz hukuk insanıyız ama hukuksuzluğa karşı çıkamıyoruz.”

Ankara’da çalışan 1200 kamu avukatı bulunduğu belirtiliyor. İkinci baronun kurulması için ise 2 bin avukatın imzası gerekiyor.