Ankara dahil 6 ilde elektrik kesintisi

Planlı elektrik kesintisi programı kapsamında Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'taki bazı alanlara, 4 Kasım'da enerji verilemeyecek.



Planlı elektrik kesintisi programı kapsamında Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'taki bazı alanlara, 4 Kasım'da enerji verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Güdül, Kazan, Keçiören, Polatlı, Sincan, Bartın ve Çankırı'nın Merkez, Karabük'ün Yenice ve Merkez, Kırıkkale'nin Karakeçili, Keskin, Yahşihan, Merkez ile Zonguldak'ın Devrek ilçelerine bağlı bazı mahalle ve sokaklara 4 Kasım'da çeşitli saatlerde enerji verilemeyecek.