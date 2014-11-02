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Ankara dahil 6 ilde elektrik kesintisi

Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'taki bazı bölgelere 4 Kasım'da enerji verilmeyecek

02 Kasım 2014 01:37

Planlı elektrik kesintisi programı kapsamında Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'taki bazı alanlara, 4 Kasım'da enerji verilemeyecek.
 
Planlı elektrik kesintisi programı kapsamında Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'taki bazı alanlara, 4 Kasım'da enerji verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Güdül, Kazan, Keçiören, Polatlı, Sincan, Bartın ve Çankırı'nın Merkez, Karabük'ün Yenice ve Merkez, Kırıkkale'nin Karakeçili, Keskin, Yahşihan, Merkez ile Zonguldak'ın Devrek ilçelerine bağlı bazı mahalle ve sokaklara 4 Kasım'da çeşitli saatlerde enerji verilemeyecek.

 

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