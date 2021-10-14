Ankara'da, yakacak yardımı artık "Başkent Kart" üzerinden yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “Başkent Kart” uygulaması sürüyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımının bundan sonra Başkent Kart üzerinden yapılacağını açıklayan Yavaş, “Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara’da sona erdi. 28 bin 609 ihtiyaç sahibi ailenin Başkent Kartlarına kömür alımına özel 2 bin 150’şer TL‘den toplamda 61 milyon 509 bin 350 TL yatırdık” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan kömür yardımı için yeni bir uygulama başlattı.