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Ankara’da trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti

3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

27 Ocak 2019 07:59

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde minibüsün TIR’a arkadan çarptığı kazada, 6 kişi hayatını kaybetti. 

Kaza, gece saatlerinde Nallıhan ilçesi Çayırhan Yolu Solta Boğazı yakınlarında meydana geldi. Beypazarı’ndan Nallıhan yönüne giden Furkan M. yönetimindeki minibüs, yolun sağ şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, Furkan M., Muhammet Halil A. ve Ömer Selim K. yaşamını yitirdi, Kemal Ö., Ömer Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Ancak 3 yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

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