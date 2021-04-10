Ankara'da temeli kayan apartman nedeniyle 21 bina boşaltıldı

Ankara'da, inşaat çalışması nedeniyle temelinde kayma oluşan 8 katlı Bahar Apartmanı ve çevresindeki 20 bina, çökme riskine karşı evlerinden tahliye edildi.

Çankaya ilçesi Mektep Sokak'ta meydana gelen olayda, yapımına başlanan inşaat çalışması sırasında temel kazısının bitişiğinde bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı Bahar Apartmanı'nın temelinde kayma meydana geldi. Binanın temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi.

Bina sakinleri, gelen çatırtı sesleriyle panik yaşadı. İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan 8 katlı bina ve Altay Sokak ile Mektep Sokak'ta bulunan 20 binayı tahliye etti.

Evlerinden tahliye edilip, konaklayacak yer bulunmayan bazı vatandaşlar, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanelerine yönlendirildi.

Müteahhit ve kepçe operatörü gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde boşluk oluşan, istinat duvarının bir kısmı yıkılan ve çökme tehlikesi olan 8 katlı binanın çevresinde incelemeler yaptı.

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da telefonla arayarak olayla ilgili kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörünün gözaltına alındığı öğrenildi.

İstinat duvarı çöktü

Ankara'da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan binanın istinat duvarı tamamen çöktü.

İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 11 daireli ve 40 kişinin yaşadığı Bahar apartmanının kazı sonucu altı tamamen boşalan istinat duvarının çökme anı kameralara yansıdı.