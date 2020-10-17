Ankara'da "Suyu tasarruflu kullanalım" uyarısı

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, barajların doluluk oranının yüzde 26,19 olduğunu ifade ederek, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtti.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara'da içme suyu sağlayan barajların ekim ayı itibarıyla toplam su miktarının 415 milyon metreküp olduğunu söyledi. Barajların doluluk oranının yüzde 26,19 olduğunu açıklayan Öztürk, “Yaşadığımız pandemi nedeniyle hijyen kurallarına mutlaka dikkat edelim ama suyumuzu da tasarruflu kullanalım” dedi.

İHA'da yer alan habere göre, ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’yı besleyen barajlardaki su miktarını dijital sensörler ile anlık olarak ölçerek, kurumun resmi internet sayfasında açıklıyor.

ASKİ verilerine göre Ankara’nın çevresinde yer alan kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 7 barajın toplam hacmi 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp. 15 Ekim itibarıyla Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı Barajlarının toplam su miktarını 415 milyon metreküp olarak kaydeden ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentlileri suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.

"Suyu dikkatli tüketelim"

Türkiye’nin son yılların en kurak aylarının yaşaması nedeniyle barajlar alarm verirken, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, vatandaşlara, “Suyumuzu tasarruflu kullanalım” çağrısında bulundu.

"Bu yıl 3 milyon metreküp fazladan suyumuz var ancak..."

Su konusunda paniğe gerek olmadığının altını çizen Öztürk, “Barajlarımızda su kaynaklarının doğru kullanımına bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl 3 milyon metreküp fazladan suyumuz var ancak bu yıl kişi başı su tüketim oranları daha yüksek. Bu nedenle de tasarruf tedbirleri için acil eyleme geçilmesi gerekiyor” dedi.

Ankara’da kişi başı günlük tüketilen su miktarının 250 litrenin üzerine çıktığını ifade eden Öztürk, Ekim ayında barajların doluluk oranının yüzde 26,19 olduğunu ve Başkentlilerden pandemi nedeniyle hijyen kurallarını aksatmadan suyu tasarruflu kullanmalarını istedi.