Ankara’da Suruç Katliamı anmasında gözaltına alınan 23 kişi serbest bırakıldı

Suruç Katliamı’nda yaşamını yitirenler için Ankara'da düzenlenen anma etkinliğine yönelik polis müdahalesinde gözaltına alınan 23 kişi serbest bırakıldı.

Ankara'da gençlik örgütleri öncülüğünde Urfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD'in bombalı saldırısında yaşamını yitiren 33 kişi için yapılmak istenen anma etkinliklerinin yapıldığı Güvenpark, Olgunlar ve Konur Sokak’ta, polis müdahalesi sonucunda 23 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan gençlik örgütü üyelerinden Ertürk Soysal, aldığı ağır darbeler nedeniyle başına 10 dikiş atıldı. Darp edilerek gözaltına alınan Zeynep Ülger’in ise koru kırıldı. Hastaneye götürülen Ülger'in kolu alçıya alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen gençlere, “2911 sayılı toplantı gösteri ve yürüyüş kanunu”na muhalefetten işlem yapıldı. İfadeleri alınan gençler, polislerden şikayetçi oldu.