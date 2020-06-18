Ankara'da sınav günü toplu ulaşım; öğrenciler, veliler ve görevlilere ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Giriş Sınavı'nın (LGS) olacağı günlerde şehirde toplu ulaşımın öğrencilere, velilerine ve görevlilere ücretsiz olacağını duyurdu.

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Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş "LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma araçlarımız öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine ücretsiz olacaktır. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için araçlarımız tam kapasite çalışacaktır. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.