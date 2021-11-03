Ankara'da simide zam geliyor

Ankara'da 2,5 TL'den satılan simide Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Yönetimi zam yapma kararı aldı. Karara göre simit 3 TL'ye satılacak.

Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Yönetimi maliyet artışı gerekçesi ile 2,5 TL'den satılan simidin fiyatını 3 TL'ye çıkarma kararı aldı. Yönetim kararında 400 liraya aldıkları odunun 1200 liraya; 85 liraya aldıkları bir çuval unun 240 liraya çıktığını ve susamın fiyatının da dolar arttıkça yükseldiği ifade edildi.

"Ankara Simitçi Esnafı hırsız değildir"

Simitçi esnafı gramajda bir oynama yapmama görüşünde birleşti. Ancak Oda Başkanı : "Eğer ki mantık şu ise: 'Biz ekmeğe zam yapmayalım da gramını düşürelim' gibiyse kimse kusura bakmasın. Ankara Simitçi Esnafı hırsız değildir. Buna da göz yummayacaktır. gramajından, susamından çalmayacaktır. Üretim hakkı ne ise aynen üretimine devam edecektir" dedi.

Öte yandan simitçiler oybirliği ile Ankara'da 2,5 liraya satılan simidi 3 liraya satma kararı aldı. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği kararı onaylarsa zam kesinleşmiş olacak.