Ankara'da sağanak: Metrekare başına 25 kilogram yağış düştü!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehirde etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama yaptı. Belediye, Ankara’da metrekare başına saatte ortalama 24.6, yer yer ise 30 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Belediyenin, tüm birimleriyle 24 saat esasına göre teyakkuz halinde olduğu ifade edilirken vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin tamamıyla ilgilenildiği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından tüm semtlerde etkili olan yoğun yağışların olumsuz etkilerine karşı eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yavaş, “Ekiplerimiz Ankara'nın dört bir yanında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemini almaktadır. Başkent 153 hattından bize ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı.

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.