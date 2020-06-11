T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da sağanak: Metrekare başına 25 kilogram yağış düştü!

11 Haziran 2020 23:08

Ankara'da aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrekare başına saatte ortalama 24.6, yer yer ise 30 kilogram yağış düştüğünü açıklarken, sağanak yağışla ilgili yaklaşık 800 başvuru geldiğini duyurdu. Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaptığı açıklamada, "Tüm semtlerimizde etkili olan yoğun yağışların olumsuz etkilerine karşı eş zamanlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehirde etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama yaptı. Belediye, Ankara’da metrekare başına saatte ortalama 24.6, yer yer ise 30 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Belediyenin, tüm birimleriyle 24 saat esasına göre teyakkuz halinde olduğu ifade edilirken vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin tamamıyla ilgilenildiği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından tüm semtlerde etkili olan yoğun yağışların olumsuz etkilerine karşı eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yavaş, “Ekiplerimiz Ankara'nın dört bir yanında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemini almaktadır. Başkent 153 hattından bize ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı.

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

ankarasağanakmansur yavaşankara hava durumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24