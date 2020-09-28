Ankara'da rüşvet ve usulsüzlük soruşturması: 46 gözaltı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde TCK'nın 220. maddesi kapsamında suç işlemek amacıyla suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde rüşvet almak, vermek ve aracı olmak, resmi belgede sahtecilik, bilişim sisteminin verilerini değiştirmek, görevi kötüye kullanma suçlarından belediye, Tapu, Milli Emlak ve elektrik dağıtım şirketi çalışanı olan ve ilçede emlakçılık yapan toplam 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

46 şüpheli şahıstan 27'si ifadeleri alındıktan sonra Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 5'i tutuklanarak Kızılcahamam Kapalı Cezaevine teslim edildi. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 8 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Zanlıların Çamlıdere ilçesinde Hazineye ait 2/B arazilerini 3. şahıslara rüşvet karşılığında usulsüz olarak satışını sağladıkları, kapı numarası almak ya da elektrik aboneliği başlatmak isteyen şahıslardan rüşvet almak suretiyle usulsüz olarak (olmayan evi oldu gibi göstererek) kapı numaraları verdikleri veya elektrik aboneliği başlattıkları, satışa çıkardıkları arsaların özellikle ölmüş kişilere ait olanların ve varisleri tarafından takip edilmeyen arsalar olduğu, Çamlıdere ilçesinde bulunan Hazineye ait 2/B arazileri ve 3. şahıslara ait arazilerin tapu satışı yapılmış gibi kütük ve tapu kaydında oynandıkları şagil (işgalci) oluşturdukları tespit edildi.

Şüphelilerin bu faaliyetleri ile orman arazilerinde kaçak yapılaşmaya zemin hazırladıkları, arsa satışını yaptıktan sonra aldıkları parayı kendi aralarında pay ettikleri belirlendi.