Ankara'da polis ve MİT'ten IŞİD operasyonu

Ankara'da polis ve MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu IŞİD terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan, terör örgütü IŞİD'in 'emir'i olduğu ileri sürülen M.M.'nin de aralarında bulunduğu 3 Suriye uyruklu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve yılbaşı öncesi meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Suriye'de bulunduğu sürede DEAŞ'ın 'emirliği'ni yürüttüğü belirtilen M.M. ile silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen örgüt üyeleri Y.A. ve H.S., 24 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.M., Y.A. ve H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.