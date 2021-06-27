Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı; 1 gözaltı

Ankara'da denetim yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan kimliği belirsiz bir şüpheli, polis kontrol noktasına tabancayla ateş açtı. Şüphelinin tabancasından çıkan kurşun polis aracına isabet etti. Kaçan şüpheli özel harekat polisleri tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.



Olay, gece saatlerinde Başkent'in Mamak İlçesi Tuzluçayır Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde gerçekleşti. Kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, yolda gördükleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişiyi durdurmak istedi. Kimliği henüz bilinmeyen şüpheli, yanındaki tabancayla polis kontrol noktasına ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan kurşun, polis aracına isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı

Olay sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat ve terörle mücadele ekibi sevk edildi. Giriş-çıkışa kapatılan bölgede ekipler, şüphliyi yakalamak için detaylı aramalar yaptı. Aramalar sonucu şüpheli, tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.



Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)