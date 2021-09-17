Ankara’da ödül tartışması

Eray GÖRGÜLÜ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Dünya Belediye Başkanları Vakfı’nca ödüle layık görülmesinin ardından eski Başkan Melih Gökçek’in 2012 yılında aday olduğu yarışmada hile yapmakla suçlandığının ortaya çıkması Başkent’te ödül tartışmasına neden oldu. CHP PM Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Gökçek’i yalancılıkla suçlarken Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da Gökçek’in açıklamalarını Ankara halkına yapılmış “saygısızlık” olarak nitelendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in Belediye Başkanları Vakfı’nca 2012 yılında düzenlenen World Mayor yarışmasında hile yapmakla suçlandığı ortaya çıkarken, Mansur Yavaş’ın bu yıl kazandığı ödülle ilgili eleştirilerde bulunması, Başkent’te ödül tartışmalarına neden oldu. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Dünya Belediye Başkanları Başkent” ödülüne hak kazandığı organizasyonda 2012 yılında yarışan Gökçek, organizasyon tarafından manipülasyonla suçlandı. Organizasyonun internet sitesinde Gökçek’le ilgili profilin altında yer alan notta, "15 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na verilen oyların ve görüşlerin önemli bir kısmının manipüle edildiği dikkatimizi çekti" ifadesi bulundu.

Nazlıaka: Yavaş ödülü hak etti

Buna karşın Mansur Yavaş’ın kazandığı ödülle ilgili eleştirel ifadeler kullanan Gökçek’e tepki gösteren CHP PM üyesi ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, şunları söyledi:

“6 milyon Ankaralı gibi biz de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara'ya bu ödülü getiren tek bir sebep vardır o da Mansur Yavaş'ın yönetim tarzıyla bu ödülü hak etmiş olmasıdır. Zaten ödül gerekçesinde de Ankara için tüm yapılanlar tek tek sıralanmıştır. Tüm belediye başkanlarımız CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da açıkladığı gibi saray belediyeciliği değil, halkçı belediyecilik ilkesi ile hareket ediyor ve bunun sonuçlarını da halkımız görüyor.

"Yalancının mumu yatsıya kadar yanar"

Bu bağlamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Yavaş, hoşgörülü ve saygılı, hakça paylaşan, hesap veren ve şeffaf yönetilen, yoksulluğu yenen, üreten ve istihdam yaratan, yenilikçi ve akıllı, ulaşım ve altyapı sorunları çözülmüş, nefes alan, sosyal adaleti sağlayan, kültür ve sanatı geliştiren, doğa dostu yeşil, mutlu ve gülümseyen kentler yaratmak için çalışıyor. Bu hedefleri yerine getirdiği için de ödülü kazandı. Geçmişte bu ödülü kazanmak için bin bir türlü hilelere başvuran ve bunu yaparken de yakalanan devrik Başkan Melih Gökçek'in atmaya çalıştığı iftiralar, hakkıyla kazanılmış bu ödüle leke süremez. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.”

Kent Konseyi Başkanı Yılmaz: 6 milyon Ankaralıya saygısızlık

Bir belediye başkanının uluslararası arenada ödüllendirilmesinin, “Kentin ödüllendirilmesi” anlamına geldiğini söyleyen Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da “Katılımcılığın, huzurun dikkati çekmesi ve kentteki bir dönüşüme ödül verilmesi, altı milyon Ankaralı için bir onurdur” dedi. Gökçek’in ödülü küçümseyen sözlerine atıf yapan Yılmaz, “Bu ödülü itibarsızlaştırmaya çalışmak, kentin itibarsızlaştırılmasını sağlar. 6 milyon Ankaralıya yapılmış bir saygısızlıktır. Uluslararası arenada Ankara’ya yönelik oluşacak saygı, ülkeye karşı oluşan saygıdır. Bu saygınlığa karşı kurulan her cümle, ülkeye karşı kurulan cümlelerdir” diye konuştu.