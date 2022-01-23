Ankara'da lise öğrencisi ölü bulundu, anne ve babası gözaltında

Ankara'nın Mamak ilçesinde, lise öğrencisi E.Ç.'nin (18) şüpheli ölümü üzerine anne ve babası gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bostancık Mahallesi 1580'inci sokaktaki evde meydana geldi. Lise öğrencisi E.Ç.'nin yaşamına son verdiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler üzerine baba Y.Ç. ve anne H.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)