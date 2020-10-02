Ankara'da köyde yaşayan çocukların uzaktan eğitimi için ücretsiz internet

Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, pilot bölge olarak Sincan ilçesinin Çiçektepe ve Esenler Mahallelerindeki öğrencilere kendi imkânlarıyla internet hizmetini götürdü. Mahalle muhtarlıkları ile birlikte belirlenen bir noktaya kurulan internet ağı ile her yaştan öğrencilerin EBA, üniversite portalları ve diğer hizmetlere ulaşmak için kullanacakları internetin hizmet bedeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Telefon hattı çekmeyen vatandaşlar da bu noktalardan internet üzerinde arama yapıp telefon görüşmesi gerçekleştirebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankaramızın köylerine kendi imkânlarımızla internet hizmeti sağlamaya başladık. İlk adımı attığımız Sincan Çiçektepe ve Esenler Mahallelerindeki evlatlarımızın sevinci bizim için her şeye değer. Hiçbir imkânsızlığın çocuklarımızın gülüşlerine mani olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen projeyle internete kavuşan Senanur Boyalı, “Yedinci sınıfa gidiyorum, derslerimizi internet sıkıntısı çektiğimiz için takip etmekte çok zorlanıyorduk. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” derken, Fatma Betül Yakar ise “Onuncu sınıf öğrencisiyim. İnternet konusunda çok sıkıntı çekiyorduk, bizi bu sıkıntıdan kurtardığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçen hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 47 biriminde toplam 869 bilgisayarı randevu usulü ile çocukların kullanıma açtıklarını duyurmuştu.