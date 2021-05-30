Ankara'da keklik avlayan 3 kişiye 12 bin TL ceza

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri Ankara'da keklik avlayan 3 kişiye 12 bin 282 lira para cezası kesti.

Ankara Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Nallıhan Emremsultan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kınalı keklik avı yapan yapan üç kişinin tespit edildiği ve kaçak avcılara idari para cezası kesildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Nallıhan DKMP şefliği ekiplerimiz Emremsultan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda (YHGS) canlı mühre yardımı ile tuzaklama yöntemi kullanarak keklik avı yapan 3 kişi tespit etmiştir. Kişi başı 4.094 lira idari para cezası ile toplamda 12.282 lira idari para cezası, 3 adet kınalı keklik için de 2.355 lira idari para cezası kesildi."