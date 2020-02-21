Ankara'da kadın cinayeti: Kocası tarafından öldürüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Özlem Özen, evli olduğu Çağlar Özen tarafından öldürüldü. Astsubay üstçavuş olduğu öğrenilen Çağlar Özen, kadını öldürdükten sonra yaşamına son verdi.



Olay, saat 21.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yeniçağ Mahallesi Levent Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özlem Özen (34) ve Çağlar Özen (33) tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çağlar Özen'i tabancayla önce eşini öldürdü, ardından kendi yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kapıyı kırarak içeriye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, ikisinin de olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.



Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.